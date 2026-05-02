Occhieppo Superiore, danneggia lo spartitraffico e fugge senza segnalare

Nella giornata di ieri venerdì 1 maggio i Carabinieri sono intervenuti a Occhieppo Superiore a seguito della segnalazione di ostacoli presenti lungo la strada provinciale 500, nel tratto compreso tra Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore.

Si trattava di uno spartitraffico danneggiato. Con molta probabilità il danneggiamento sarebbe stato provocato da un’autovettura in transito, che avrebbe urtato lo spartitraffico centrale, lasciando detriti e ostacoli sulla carreggiata.

L’ostacolo è stato quindi rimosso per ripristinare le condizioni di sicurezza e contestualmente è stato richiesto l’intervento del servizio di pulizia strade per la completa sistemazione dell’area. Non si esclude che possano essere effettuate ulteriori verifiche, anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.