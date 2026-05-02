“Musiche dal mondo” è il titolo del concerto che si è tenuto ieri venerdì 1° maggio 2026 alle ore 21 presso l’Auditorium di Città Studi, in occasione della Festa dei Lavoratori.
La serata è stata affidata alla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella, diretta dal maestro Massimo Folli, mentre la conduzione è stata curata da Patrizia De Alberti.
Il programma ha proposto un viaggio musicale attraverso repertori e sonorità internazionali, pensato per celebrare la ricorrenza del Primo Maggio con un percorso culturale di ampio respiro.
L’iniziativa è stata promossa dalla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella, presieduta dal dottor Enea De Alberti, con la direzione artistica del maestro Massimo Folli.
Biella celebra la Festa dei Lavoratori con il concerto “Musiche dal mondo” FOTO Davide Finatti per newsbiella.it
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s.zo.