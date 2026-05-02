Running, “Quat Pass per Pralung”: appuntamento il 20 giugno

Sabato 20 giugno 2026 torna la “Quat Pass per Pralung”, corsa-camminata aperta a tutti organizzata dall’associazione Genitori & Giovani ODV.

Partenza alle ore 17.45 dal Polivalente di Pralungo per un percorso di 6 km, adatto a ogni età e livello, con possibilità di partecipare anche con il proprio cane. L’iniziativa è inserita nel circuito delle Corse Solidali Biellesi e richiama uno spirito inclusivo: “Corri, cammina, partecipa. L’importante è esserci”.

“Una corsa che unisce, una comunità che cresce” è lo slogan scelto per accompagnare l’appuntamento, che punta a favorire partecipazione e condivisione sul territorio.