Vittoria senza compromessi per Bertinotti e Rondi al rally vigneti monferrini storico

Una vittoria senza compromessi al 3°rally vigneti monferrini storico di Canelli per l'equipaggio della Rally & co composto da Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che, sulla loro porsche 911 hanno lasciato le briciole agli avversari andando ad aggiudicarsi tutte le 8 prove speciali con un vantaggio di oltre 2 minuti e 30 su Defilippi in gara con una più recente auto classica.



"Ci siamo veramente divertiti-dice Marco- e non potrebbe essere diversamente salendo sul gradino più alto del podio. Complimenti agli organizzatori per la bella gara, alla rally & co ed alla Fpower che ha seguito l'assistenza in gara"

Ottimo risultato nella gara moderna per il navigatore Giuliano Santi (con Nicolo' Ciancia Mercandino al volante di una Renault clio) giunto 29° assoluto ,primo nella combattutissima classe Rally5

Al debutto con l'obiettivo (centrato) di raggiungere il traguardo Gioele Galasso Poletto navigato da Nicolò Bottega su Renault clio rs giungono 62° assoluti, sesti di classe e 10° tra gli under 25