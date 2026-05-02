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COSTUME E SOCIETÀ | 02 maggio 2026, 12:20

DIVERTISTUDIO presenta: “Summer Village 2026”!

Venerdì 8 Maggio alle ore 18:00 ci sarà la presentazione

DIVERTISTUDIO presenta: “Summer Village 2026”!

DIVERTISTUDIO presenta: “Summer Village 2026”!

Carissimi genitori,

è con immenso piacere che Vi comunico l’apertura delle iscrizioni al “Summer Village 2026” il Centro Estivo di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Il "Summer Village 2026" sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì  15 Giugno fino a venerdì 11 Settembre e come sempre, saremo aperti anche tutto il mese di Agosto.

Siamo lieti di invitarVi alla Serata di Presentazione che si terrà Venerdì 8 Maggio alle ore 18:00  presso la nostra sede sita in Piazza G. Falcone 3 a Biella.

Durante la serata di presentazione vi saranno date tutte le informazioni: verrà presentato il programma completo di questa nuova edizione e rese note tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e alle quote di partecipazione. Anche quest'anno abbiamo pensato al miglior intrattenimento per i Vostri figli: a cominciare dal tema, un fantastico viaggio lungo 13 settimane e un programma ricco e completo per un'esperienza ancora più unica e speciale. Come è nel nostro DNA, ciascuna attività, gioco o laboratorio saranno curati nei minimi dettagli e nulla sarà lasciato al caso o all'improvvisazione.

Venite a conoscere tutti i dettagli del "Summer Village 2026" al Divertistudio Venerdì 8 Maggio alle ore 18:00, l'ingresso è libero e gratuito, e portate con Voi i Vostri bambini. Alla fine della presentazione potrete conoscere lo staff al completo.

In allegato (CLICCA QUI) il modulo di iscrizione che deve essere compilato e consegnato entro e non oltre Venerdì 29 Maggio 2026  secondo una delle seguenti modalità:

-            per posta elettronica, all'indirizzo divertistudio@gmail.com

-            per WhatsApp, al numero +39 338 8675 806

-            consegna a mano, presso la sede di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO, Piazza G. Falcone 3 Biella

-           oppure potete compilare il modulo online cliccando direttamente  https://forms.gle/xqmepzjtPwBzL4ty9 

Le iscrizioni possono essere effettuate per una o più settimane, anche non consecutive, a seconda delle Vostre esigenze.

Per ulteriori informazioni  contattare 333 9802422

Whatsapp. 3388675806

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Grazie a tutti

Lo Staff

i.p.

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