Quaregna Cerreto, furto in un negozio: responsabili individuati grazie alle telecamere

I Carabinieri nel pomeriggio di ieri venerdì 1 maggio sono intervenuti a Quaregna Cerreto, dove è stato segnalato un furto all’interno di un negozio di articoli cinesi.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando il titolare dell’esercizio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine riferendo che due giovani nella mattinata si erano resi responsabili di un furto. Secondo quanto ricostruito, i due non parlavano correttamente la lingua italiana, circostanza che ha reso inizialmente più complessa l’interazione.

Fondamentale per risalire agli autori del gesto si è rivelata la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio.

I due giovani sono stati quindi identificati e informati delle facoltà di legge. Restano in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.