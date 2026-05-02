Tommy ne ha passate tante....aiutiamolo a trovare la famiglia giusta!

Vi presentiamo Tommy, lo scricciolo del gruppo.

Sette chili di dolcezza e sensibilità, nato nel 2015, Tommy è uno di quei cani che non si dimenticano.

La sua non è stata una vita semplice. Ne ha passate tante, troppe.

Tommy è un cane speciale, uno di quelli che chiedono di essere capiti prima che coccolati.

Non ama particolarmente essere manipolato, non è il classico cagnolino da “paccioccare” subito.

Ha bisogno di persone capaci di rispettare i suoi tempi, di lasciargli lo spazio necessario per sentirsi al sicuro. Ha bisogno di un punto di riferimento stabile, di una famiglia paziente e consapevole, pronta ad aspettarlo. Perché Tommy, con il tempo, arriva. Arriva eccome. E quando lo fa, regala una fiducia che vale il doppio.

È castrato, vaccinato, compatibile con cani maschi e femmine. Con i gatti non possiamo dare certezze: in passato, quando fu tristemente abbandonato legato a catena in un orto, aveva accanto un gatto amico. Ma sono passati anni, e oggi non sappiamo se questa compatibilità sia rimasta invariata.

Tommy si trova in pensione a Casale Monferrato e aspetta solo il suo lieto fine.

Dopo tutto quello che ha vissuto, merita finalmente pace, amore e una casa vera. Una casa che sappia guardare oltre le difficoltà iniziali e vedere il cuore enorme nascosto dentro quei suoi sette chili.

Vi prego, aiutiamolo a trovare la famiglia giusta.

Per info

Zia Silvia 3409087029

Zia Lorenza 3489380804