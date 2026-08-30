Tante cose da fare a Biella il 30 agosto

Domenica 30 agosto
- Salussola, Festa di San Secondo, santa messa con i pellegrini di Ventimiglia e Sanremo, gara di bocce
- Pettinengo, duo “Mau Ritm & Gius” museo migrazioni
- Pray, PRAY, Fabbrica della Ruota, Regione Vallefredda 1 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese dalle 16 concerto “Quando la musica è donna”
- Valle San Nicolao, festa del volontariato, pranzo
- Sostegno, Ore 16:30: Museo del Bramaterra (Rete Museale Biellese) Storie di Piazza "Distruzioni per l'uso"
- Lago della Vecchia, Festa delle Genti
- Biella, Biellese allo Stadio “Pozzo-La Marmora” contro il Borgosesia alle 18. La gara, inizialmente programmata per le ore 16:00, si disputerà alle ore 18:00.
- Oropa, dalle 10 Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa, dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Portula, festa della birra
- Oropa, Mostra Mercato "L'Agroalimentare di Oropa"
- Magnano, 11,30 Santa Messa a San Secondo
- Rosazza, polenta concia al parco
- Sordevolo, Alpeggio Fontanelle di Sordevolo per una giornata con le Protagoniste del Gusto, a cura di Elisa Mosca – Alpeggio Fontanelle e Stella Scialpi per Alchèmica, in collaborazione con Slow Food Biella.
- Cossato Luna Park
- Oropa-Monte Camino, corsa
- Piedicavallo, Alpini, pranzo di fine estate
- Ronco, A Ronco l'82° anniversario del 27 agosto 1944
- Cerrione, presso il Golf club Cerrione, Il Mulino si terrà la gara Louisiana 18 buche Stableford a favore della Fondazione cani guida Lions Italy- ETS.
- Biella, Bolle di Malto
MOSTRE
- Candelo, di Porta in Porta fino al 13 settembre
- Biella, Fatti ad Arte fino al 18 ottobre
- Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi
- Valle Cervo, San Giovanni d'Andorno mostra a tema acqua fino al 27 settembre
- Pray, fino a domenica 27 settembre 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra intitolata “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
- Piedicavallo — "Valle Cervo - Per non dimenticare 2020-2025", mostra fotografica fino a fine agosto
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Mostra "Valle Cervo, appunti" (Andrea Dalla Fontana e Nadia Azzoni), La Bürsch, dal 21 giugno al 30 agosto, 8:00-18:00
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte" fino al 13 settembre
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00. a cura di Pacefuturo
- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"
- Donato — Mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni, Biblioteca comunale, dal 21 giugno al 29 agosto, martedì 15:30-17:30 e sabato 10:00-12:00. ingresso gratuito
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00
- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17
- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino fino al 27 settembre
- Rosazza — Mostra sul battesimo in Alta Valle del Cervo la mostra sarà visitabile ogni domenica fino al prossimo 27 settembre