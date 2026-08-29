Bolle di Malto: Domani a Biella parte la 11a edizione del Festival

Domani, domenica 30 agosto, prende il via a Biella la 11° edizione di Bolle di Malto, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura della birra artigianale. Fino al 7 settembre, per nove giorni, il centro storico della città e numerosi luoghi del Biellese saranno animati da oltre 100 eventi, 50 birrifici artigianali, 20 cucine di strada, concerti, degustazioni, masterclass, incontri culturali, esperienze outdoor e iniziative dedicate all’inclusione e al volontariato. Il festival si sviluppa in due momenti complementari: Bolle OFF, dal 30 agosto al 2 settembre, propone un calendario diffuso di appuntamenti alla scoperta del territorio biellese, mentre Bolle ON, dal 3 al 7 settembre, trasforma il centro storico di Biella in un grande festival a cielo aperto dedicato alla birra artigianale, al food, alla musica e all’artigianato.

Nato nel 2015 per valorizzare la cultura della birra artigianale e le eccellenze del Biellese, Bolle di Malto è oggi evento ufficiale della Città di Biella, realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte. Nel 2024 la manifestazione è stata inoltre riconosciuta come Miglior Evento Enogastronomico d’Italia al TTG Travel Experience di Rimini. Un percorso di crescita che nelle ultime edizioni ha portato il festival a superare le 135 mila presenze complessive.

Bolle di Malto 2026 in numeri

A raccontare la dimensione raggiunta da Bolle di Malto sono innanzitutto i numeri di questa undicesima edizione: nove giorni di festival, oltre 100 appuntamenti, 40 birrifici artigianali coinvolti, 20 cucine di strada provenienti da tutta Italia e 14 proloco del territorio. Il programma si sviluppa tra tre piazze del Centro Città, Via Italia, il Borgo del Piazzo e numerosi luoghi del Biellese, con cinque giornate dedicate alla musica dal vivo e ai DJ set, tre giornate del Salone Italiano della Birra e tre serate di BDM Sour Jazz.

Numeri che restituiscono la dimensione nazionale raggiunta dal festival, ma anche la sua capacità di mantenere un forte legame con la città e con il territorio, attraverso il coinvolgimento di imprese, associazioni, istituzioni, volontari e comunità locali. Anche nel 2026, infatti, l’accesso alle principali aree del festival e ai concerti sarà gratuito, rafforzando la scelta di fare di Bolle di Malto un grande evento popolare, accessibile e aperto a tutti.

Domani l’apertura con l’arrivo del primo fusto nel cuore della città

L’edizione 2026 si aprirà domani con uno dei momenti più identitari della manifestazione: alle 14:30 è in programma la benedizione del simbolico fusto di birra al Santuario di Oropa al cuore di Biella.

Un gesto raccolto e solenne, in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio biellese, che darà significato all’inizio di un attraversamento simbolico del centro cittadino. Protagonisti del percorso di quest’anno saranno gli atleti dell’ASAD Biella, associazione che celebra i 30 anni di impegno per lo sport inclusivo e la piena partecipazione delle persone con disabilità. Il percorso si concluderà davanti al Battistero e alla sede del Comune di Biella, con la tradizionale cerimonia di apertura, dando ufficialmente il via alla manifestazione.

«L’undicesima edizione di Bolle di Malto rappresenta per noi un anno di transizione e, allo stesso tempo, di progettazione del futuro. – racconta Raffaele Abbattista, co-fondatore della manifestazione – Confermiamo un format che, in dieci anni, ha saputo crescere fino a coinvolgere tre piazze, l’asse centrale della città e oltre cento iniziative, trasformando il cuore di Biella in uno spazio vivo di incontro, partecipazione e condivisione». Continua Abbattista: «Anche quest’anno abbiamo scelto di mantenere gratuito l’accesso alle piazze e ai concerti, perché consideriamo la gratuità una forma concreta di accessibilità: significa permettere a tutti, comprese le persone e le famiglie che attraversano momenti di maggiore difficoltà economica, di partecipare a un grande evento, assistere a spettacoli di rilievo nazionale e vivere occasioni di cultura e socialità».

Cinque giorni di musica: dai concerti locali al gran finale con i Tiromancino

Dal 3 al 7 settembre, le piazze di Biella saranno animate ogni sera, dalle 18.00 alle 2.00, da concerti e DJ set a ingresso gratuito. Il programma musicale attraversa generi e generazioni e alterna artisti del territorio, band emergenti, tribute band e grandi protagonisti della scena nazionale.

Si parte giovedì 3 settembre con Marcia Pe Band, Damasco, Rocketti Band , con il tributo a Vasco Rossi, e il DJ set di Pippo Palmieri , storica voce de Lo Zoo di 105

Venerdì 4 settembre spazio a I Gassman, Ansia e Tattici dello Zen , con il tributo ai Pinguini Tattici Nucleari, seguiti dal DJ set di Kara Italia

Sabato 5 settembre sarà la volta di Diastema e del dj-set Forever Young

Domenica 6 settembre saliranno sul palco Centosband e Ophelia Lia , insieme a un artista nazionale di prossima ufficializzazione, prima del DJ set di Geo from Hell

Il gran finale sarà lunedì 7 settembre, con I Gassman, la Rino Gaetano Band e i Tiromancino, protagonisti dell’ultima serata di Bolle di Malto 2026

50 birrifici e 20 cucine di strada e il Villaggio delle Pro Loco: il gusto è protagonista

Il cuore popolare del festival sarà rappresentato da Piazza Martiri della Libertà e Piazza Primo Maggio, dove dal 3 al 7 settembre saranno presenti 26 birrifici artigianali, all’interno del più ampio circuito che coinvolge complessivamente 50 birrifici tra festival, Salone Italiano della Birra e iniziative diffuse.

A completare la proposta ci saranno 20 cucine di strada provenienti da tutta Italia, insieme al Villaggio delle Pro Loco piemontesi, realizzato in collaborazione con UNPLI Biella. La proposta gastronomica permetterà di accompagnare le diverse tipologie di birra con specialità regionali e street food, creando un percorso attraverso sapori, tradizioni e produzioni del territorio nazionale. Nel Villaggio saranno protagoniste 14 Pro Loco biellesi, riunite in 11 postazioni, con le realtà di Amici della Valle-Pralungo, Aquaregna, Massazza, Mongrando, Piatto, Ponderano, Pray, Quaregna, Sagliano Micca, Vaglio Pettinengo e Valdilana, quest’ultima presente con le Pro Loco di Croce Mosso, Mosso, Soprana e Trivero. Un presidio che porta nel cuore del festival la dimensione più autentica e popolare del territorio, attraverso ricette, prodotti e tradizioni locali raccontati direttamente dai volontari delle comunità biellesi. Per le famiglie sarà inoltre disponibile un’area dedicata con giochi e attività, contribuendo a rendere le piazze uno spazio di incontro e socialità aperto a pubblici diversi.

Dal 4 al 6 settembre il Salone Italiano della Birra

Tra le principali novità e conferme dell’edizione 2026 c’è il Salone Italiano della Birra, in programma dal 4 al 6 settembre in Piazza Vittorio Veneto, realizzato in collaborazione con Errebi Creative. Dalle 11.00 alle 20.00, il pubblico potrà partecipare a talk, incontri, masterclass, degustazioni guidate, presentazioni e momenti di networking dedicati a innovazione, sostenibilità, qualità, formazione, consumo consapevole e sviluppo della filiera.

Il Salone, giunto alla seconda edizione, rappresenta il cuore professionale e culturale della manifestazione e riunisce birrifici, aziende, distributori, istituzioni, operatori Ho.Re.Ca., enti di formazione e stakeholder della filiera.

Tra gli appuntamenti principali tornano gli Stati Generali della Birra, giunti alla quinta edizione, con tre incontri dedicati alla cultura della degustazione, alle nuove tendenze di consumo e alla mixology, e alle sfide della filiera tra sostenibilità, innovazione ed energia.

Non mancheranno le masterclass e degustazioni guidate dedicate alle Italian Grape Ale, alle birre analcoliche e agli abbinamenti con cioccolato, prodotti del territorio e altre eccellenze gastronomiche.

Torna inoltre Parola a Bolle, il format curato dal giornalista e LinkedIn Top Voice Filippo Poletti, dedicato alle storie delle eccellenze italiane del food & beverage. Dal 4 al 6 settembre, imprenditori e protagonisti del Made in Italy si confronteranno sui temi dell'impresa, dell'innovazione, della tradizione e del legame con il territorio. Tra gli ospiti annunciati figurano Gianfranco Santero (958 Santero) e Francesco Vena (Lucano 1894) protagonisti di incontri dedicati a impresa, innovazione, tradizione e rapporto con il territorio, arricchiti da degustazioni e abbinamenti.

Il racconto della cultura d’impresa prenderà il via già durante Bolle OFF, con tre appuntamenti, dal 31 agosto al 2 settembre, dedicati alle visite d’impresa e alle degustazioni. Il programma accompagnerà il pubblico alla scoperta di tre importanti realtà del territorio, mettendo in relazione cultura d’impresa, prodotto e tradizione: il 31 agosto alle 18, la visita al FILA Brand Experience Center sarà dedicata alle birre analcoliche; il 1° settembre alle 18, l’Antico Forno Massera ospiterà una degustazione in abbinamento tra birra e biscotti; infine, il 2 settembre alle 18, Casa Zegna proporrà un’esperienza dedicata al rapporto tra birra e acqua. Tre occasioni per conoscere da vicino imprese e luoghi simbolo del Biellese attraverso il filo conduttore del gusto e della cultura produttiva.

Tra gli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026, il 6 settembre alle ore 11.30 arriva anche il Prof. Vincenzo Schettini, volto de La Fisica che ci Piace, con lo speciale “La fisica della birra (bevuta responsabilmente!)” che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra pressione, temperatura, bollicine, schiuma, fluidi e suono, mostrando come dietro un gesto quotidiano possano nascondersi fenomeni scientifici sorprendenti.

Bolle OFF: il festival racconta il Biellese

Bolle di Malto inizia prima dell’apertura delle grandi piazze. Dal 30 agosto al 2 settembre torna infatti Bolle OFF, il programma diffuso dedicato alla scoperta del Biellese (le attività diffuse e le esperienze che richiedono prenotazione possono essere consultate attraverso l’app StepOut).

Oltre alla cerimonia inaugurale di domani, il programma comprende show cooking, visite ai musei d’impresa, degustazioni, attività di benessere, appuntamenti musicali e iniziative di partecipazione.

Tra gli appuntamenti figurano gli show cooking di Rossella in Padella, che incontrerà gli chef dei ristoranti Il Faggio e Vi.Bo Cucina Cocktail, le visite nell’ambito del progetto Radici d’Impresa, Volontario per un giorno e una lezione di yoga alla Woolbridge Gallery.

Via Italia diventa parte del festival

Dal 4 al 6 settembre, il festival si estenderà anche lungo Via Italia, dove sarà allestito il Mercato degli Artigiani, realizzato in collaborazione con Confartigianato Biella.

Una nuova area che collegherà idealmente le piazze del festival al centro cittadino, dando spazio a produttori, artigiani e realtà locali. L’obiettivo è costruire un percorso urbano continuo e valorizzare non soltanto la filiera brassicola, ma l’intero tessuto produttivo e creativo del territorio.

BDM Sour Jazz a Palazzo Ferrero

Tra gli appuntamenti culturali più attesi torna anche BDM Sour Jazz, realizzato in collaborazione con Biella Jazz Club, che quest’anno celebra i 60 anni di attività.

Dal 4 al 6 settembre, nella cornice di Palazzo Ferrero al Piazzo, tre serate metteranno in dialogo jazz, birra artigianale, cultura e luoghi storici della città. Una proposta musicale più intima e ricercata, pensata per affiancare al grande programma dei concerti nelle piazze un’esperienza dedicata alla qualità artistica e alla valorizzazione del patrimonio urbano.

Natura, turismo ed esperienze: il festival esce dalla città

Bolle di Malto non si ferma al centro di Biella. Il programma propone infatti esperienze dedicate alla scoperta del territorio attraverso natura, sport, cultura, enogastronomia e produzione brassicola. Un modo per trasformare la presenza al festival in un’occasione di scoperta del Biellese e rafforzare la vocazione turistica della manifestazione.

Tra le proposte figurano Bolle di Malto in Quota, il bike/e-bike tour tra i birrifici artigianali biellesi, il trekking al Gorgomoro, oltre a visite culturali e percorsi dedicati al patrimonio produttivo e paesaggistico locale.

Inclusione, accessibilità e volontariato

Bolle di Malto conferma nel 2026 la propria identità di evento aperto, gratuito e inclusivo: l’accesso alle piazze e ai concerti è gratuito e rappresenta, nelle intenzioni degli organizzatori, una scelta concreta di accessibilità e partecipazione. Il festival prevede spazi dedicati alle persone con disabilità, percorsi facilitati, aree riservate durante gli appuntamenti musicali, attenzione alle esigenze delle famiglie e il supporto di volontari formati.

Particolare attenzione è dedicata anche al progetto Bolle Include e alle iniziative di volontariato e cittadinanza attiva, con il coinvolgimento di associazioni ed enti del territorio. Decine di volontari saranno impegnati nell’organizzazione e nell’accoglienza del pubblico, confermando il carattere comunitario della manifestazione.

Tra le proposte figura Cascina Oremo con uno spazio esperienziale dove bambine, bambini e giovani possono giocare e sperimentare, e dove anche gli adulti sono invitati a lasciarsi coinvolgere e a scoprire nuove opportunità sul territorio. Cascina Oremo è un luogo aperto alla comunità, a Biella, dove persone di ogni età trovano opportunità di orientamento, apprendimento, sport e innovazione per crescere, sviluppare i propri talenti e coltivare il futuro insieme.

Un progetto che coinvolge istituzioni, imprese e territorio

CON IL PATROCINIO E/O IL SOSTEGNO DI

⁠ MIMIT

Regione Piemonte

Provincia di Biella

Comune di Biella

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

ATL Terre dell’alto piemonte

Fondazione Biellezza

Unione Industriale biellese

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Confartigianato Biella

Cordar

COSRAB

GAL Montagne Biellesi

CNA Biella

Consumerismo

Ascom



SPONSOR

RB (mettere più in grande)

Lauretana

Edison

Massera

MCL

⁠⁠ Cooperativa Orso Blu

PARTNER TECNICI:

Fondazione FILA

NG Service

Marazzato

Mondoffice

ASAD Biella

UNPLI Biella

⁠⁠ Gae Aulenti

⁠ Sarem

⁠ Lorini

Sacar Auto

⁠ Radio Gold

⁠⁠ Il Biellese

⁠⁠ News Biella

Nuova sacar

⁠ Floridea

Il Faggio

Vi.Bo Cucina Cocktail

Informazioni pratiche

Bolle di Malto 2026 | Biella, 30 agosto – 7 settembre 2026

Bolle OFF | 30 agosto – 2 settembre

Esperienze diffuse sul territorio, degustazioni, visite e attività.

Prenotazioni: tramite app StepOut per le attività che lo richiedono.

Bolle ON – Piazze del Festival | 3 – 7 settembre

Piazza Martiri della Libertà e Piazza Primo Maggio

Ore 18.00 – 2.00

Birrifici, street food, Pro Loco, area famiglie, concerti e DJ set.

Ingresso gratuito.

Salone Italiano della Birra | 4 – 6 settembre

Piazza Vittorio Veneto

Ore 11.00 – 20.00

Talk, masterclass, degustazioni, incontri e appuntamenti professionali.

Ingresso gratuito.

Mercato degli Artigiani | 4 – 6 settembre

Via Italia

In collaborazione con Confartigianato Biella.

Ingresso gratuito.

BDM Sour Jazz | 4 – 6 settembre

Palazzo Ferrero – Borgo del Piazzo

Jazz, birra artigianale e cultura.

Ingresso gratuito.

Il programma completo, gli aggiornamenti sugli appuntamenti e le informazioni sulle esperienze con prenotazione sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Bolle di Malto e sull’app StepOut.