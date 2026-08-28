Cultura senza barriere, a settembre torna Falseum Apertum

Riprendono a settembre gli incontri di “Falseum Apertum: la cultura accessibile a tutti”, ciclo gratuito rivolto agli operatori culturali e a chiunque voglia approfondire strumenti e modalità per rendere le esperienze culturali fruibili da ogni persona.

Il programma complessivo comprende quattro incontri. I prossimi tre si svolgeranno il 14 settembre a Candelo, il 15 settembre a Sandigliano e il 29 settembre a Verrone. Gli appuntamenti del 14 e 15 settembre saranno registrati e pubblicati gratuitamente sul canale YouTube di Falseum.

L’iniziativa rientra nel progetto “Museo del Falso e dell’Inganno – nuove installazioni di realtà virtuale e percorsi di accessibilità”, realizzato con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Regione Piemonte, nell’ambito di “Metti in Comune l’inclusione – Interventi per un turismo accessibile in Piemonte”.

Promosso dal Comune di Verrone in collaborazione con i Comuni di Candelo e Sandigliano, il progetto coinvolge Domus Laetitiae, Sportiva-mente scs, ASD A.S.A.D. Biella, Turismo in Langa APS, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Biella, I.R.I.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Socioassistenziali e Istituto comprensivo “Cesare Pavese” Candelo-Sandigliano.

Il ciclo nasce dalla volontà di rendere la cultura un diritto concretamente esercitabile da tutti, indipendentemente dalle abilità o dalle condizioni personali, e fa parte di un intervento più ampio per trasformare il Museo del Falso e dell’Inganno in uno spazio sempre più inclusivo.

IL PROGRAMMA

Il calendario riprenderà lunedì 14 settembre, dalle 20 alle 22, con “Mediare i musei”, organizzato in collaborazione con IsITT nella Sala Affreschi di Candelo, in via Matteotti 48. A una parte teorica dedicata alla disabilità e all’accessibilità in ambito museale seguirà un’esperienza pratica: utilizzando carrozzine, bende e bastoni bianchi, i partecipanti potranno sperimentare condizioni di ridotta mobilità e orientamento e comprendere meglio le barriere che ostacolano la fruizione di spazi e contenuti.

Martedì 15 settembre, dalle 20.30 alle 22.30 circa, il Polivalente di Sandigliano, in via Edio Maroino 14, ospiterà “Musei accoglienti per tutti”. L’incontro, curato da I.R.I.S., approfondirà le diverse tipologie di disabilità e i relativi bisogni culturali, con particolare attenzione al rapporto con il pubblico.

Il ciclo si concluderà martedì 29 settembre, dalle 20 alle 23 circa, nella Sala Falseum di Verrone, in via della Valletta 1. “Progettare spazi espositivi”, con l’architetto Danilo Manassero ed Elena Ferrero, affronterà i principi della progettazione inclusiva e del “design for all”, con un approfondimento sulle mostre accessibili realizzate a Palazzo Banca d’Alba, ad Alba.

Agli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti di Biella saranno riconosciuti tre crediti formativi professionali. L’incontro è organizzato con il supporto dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria sia per chi seguirà gli incontri in presenza, sia per chi vorrà vedere successivamente le registrazioni del 14 e 15 settembre. Al termine di ogni appuntamento, della durata massima di tre ore, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.