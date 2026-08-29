Sagliano Micca, affidato per quattro anni il servizio di ristorazione scolastica e sociale

Sarà garantita per i prossimi quattro anni la continuità del servizio di ristorazione scolastica e sociale a Sagliano Micca. Il Comune ha infatti preso atto dell'aggiudicazione della procedura di gara effettuata dalla Provincia di Biella, in qualità di Stazione Unica Appaltante.

Il nuovo affidamento riguarda il periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 31 agosto 2030, coprendo quindi quattro anni scolastici. Il contratto prevede inoltre la possibilità di una proroga per un ulteriore anno, secondo quanto stabilito dalla procedura di gara.

Il servizio comprende la ristorazione destinata all'ambito scolastico e quella di carattere sociale, andando quindi a interessare non soltanto la refezione degli alunni, ma più in generale un servizio rivolto alla comunità.

Con la determina pubblicata in questi giorni, l'amministrazione comunale prende formalmente atto dell'esito della gara provinciale e dell'aggiudicazione del servizio, assicurando così la prosecuzione della ristorazione con l'avvio del nuovo anno scolastico.



