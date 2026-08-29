Lessona, si ribalta con l’auto in via Cesone: conducente soccorsa, strada chiusa FOTO

Incidente autonomo intorno alle 13 di oggi, 29 agosto a Lessona, in via Cesone, dove un’automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura, che si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per prestare soccorso alla conducente. Nonostante la dinamica dell’incidente, fortunatamente, la persona coinvolta non avrebbe riportato conseguenze gravi.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I Vigili del Fuoco, invece, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la carreggiata.

Via Cesone è rimasta temporaneamente chiusa alla circolazione per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, fino al loro completamento.