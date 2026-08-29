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EVENTI | 29 agosto 2026, 08:10

Al Tempio Valdese di Piedicavallo il tradizionale culto in piemontese

Al Tempio Valdese di Piedicavallo il tradizionale culto in piemontese

Al Tempio Valdese di Piedicavallo il tradizionale culto in piemontese

Domenica 30 agosto, alle 17, il Tempio Valdese di Piedicavallo ospiterà il tradizionale culto di fine stagione celebrato in piemontese.

L’appuntamento rinnova una consuetudine nata negli anni Settanta del Novecento e giunta ormai al mezzo secolo di storia. A porne le basi fu Tavo Burat (1932-2009), studioso di lingue popolari, scrittore, poeta e insegnante, che fece parte della Chiesa Valdese di Biella e ne fu presidente.

A officiare la celebrazione sarà Pietro Magliola, proseguendo un’usanza mantenuta in passato anche dal giornalista valdese Massimiliano Zegna. Come di consueto, le porte del Tempio Valdese di Piedicavallo saranno aperte a tutti.

Parteciperà inoltre il Gruppo musicale Morzano, diretto dal maestro Massimo Barberis, responsabile anche della Filarmonica di Cavaglià. Al termine della cerimonia religiosa, la formazione proporrà un breve concerto.

C.S., G. Ch.

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