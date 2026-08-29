Candelo, un caso di virus del Nilo: Gelone "Massima sicurezza, zero allarmismi"

E' apparso pochi minuti fa sui social di Paolo Gelone una dichiarazione del Sindaco relativa ad un caso di Virus del Nilo riscontrato in paese:
"Buongiorno Candelesi.
Nelle scorse ore, abbiamo ricevuto notizia della presenza anche a Candelo del Virus del Nilo Occidentale, con il caso di una nostra concittadina al quale auguriamo una pronta guarigione.
Il mio messaggio in sintesi è: massima sicurezza, no allarmismi. Il virus è trasmesso dalla puntura di zanzare infette: nella maggioranza dei casi non provoca sintomi, ma non dobbiamo sottovalutarlo.
Ci siamo quindi attivati immediatamente insieme agli enti preposti. Già dal pomeriggio di ieri, i tecnici specializzati dell'IPLA — che seguono il piano regionale e che molti di voi hanno già conosciuto nelle iniziative informative e di prevenzione organizzate periodicamente dal Comune con il responsabile Davide Bruciaferri — sono già intervenuti sul campo concretamente. Hanno trattato oltre 50 tombini nell'area interessata e distribuito materiale informativo porta a porta.
Abbiamo poi intenzione di ampliare ulteriormente gli interventi in questi giorni per maggiore sicurezza, in aggiunta agli interventi già attuati precedentemente questa estate.
Le verifiche tecniche comunque ci dicono che, al momento, non servono trattamenti insetticidi straordinari, ma agiremo tempestivamente se necessario.
C'è però una cosa fondamentale che chiedo a tutti i candelesi: agevolare gli operatori e consentire l'accesso alle parti esterne e alle aree ortive per le ispezioni. Permettete loro di lavorare, lo fanno per noi: l'ispezione dei focolai domestici è essenziale.
La nostra sicurezza si basa molto sulla prevenzione e ognuno di noi deve fare la sua parte. Per questo trovate sulla mia pagina le informative periodiche con le regole da seguire e, a breve, firmerò un'ulteriore Ordinanza.
Proteggere Candelo è un lavoro di squadra. Seguiamo le regole e diamo fiducia agli esperti con il senso di responsabilità e la collaborazione che ci contraddistingue.
Grazie a tutti.
Vi terrò aggiornati"