Candelo, un caso di virus del Nilo: Gelone "Massima sicurezza, zero allarmismi"

​Ci siamo quindi attivati immediatamente insieme agli enti preposti. Già dal pomeriggio di ieri, i tecnici specializzati dell'IPLA — che seguono il piano regionale e che molti di voi hanno già conosciuto nelle iniziative informative e di prevenzione organizzate periodicamente dal Comune con il responsabile Davide Bruciaferri — sono già intervenuti sul campo concretamente. Hanno trattato oltre 50 tombini nell'area interessata e distribuito materiale informativo porta a porta.