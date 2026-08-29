Il fuoco nel cuore della notte: incendio in una casa a Muzzano, due persone in ospedale

È bastato poco perché una notte tranquilla si trasformasse in una corsa contro il tempo. Poco dopo la mezzanotte un incendio è divampato all'interno di un'abitazione di Muzzano, uno stabile nel quale vivono due nuclei familiari.

Per cause che dovranno essere ancora accertate, le fiamme hanno interessato uno dei due alloggi. L'incendio ha provocato anche il ferimento di due persone: una ha riportato ustioni, mentre un'altra è rimasta intossicata dal fumo. Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 e successivamente trasportate in ospedale per le cure del caso.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto per affrontare l'incendio e impedire che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi. Le squadre hanno lavorato allo spegnimento delle fiamme e, una volta domato il rogo, hanno provveduto alla messa in sicurezza dello stabile.

Resta ora da chiarire che cosa abbia originato l'incendio e come le fiamme siano riuscite a svilupparsi all'interno dell'abitazione. Gli accertamenti serviranno a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Una notte che poteva trasformarsi in una tragedia e che ha visto l'intervento tempestivo dei soccorritori per mettere in salvo le persone coinvolte e riportare la situazione sotto controllo.