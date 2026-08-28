406º anniversario dell' Incoronazione della Madonna d' Oropa, a Gaglianico si recita il rosario

Gaglianico si prepara a celebrare il 406° anniversario dell’Incoronazione della Madonna di Oropa, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità biellese.
In occasione dell’anniversario, la Parrocchia, in accordo con un gruppo di residenti della regione Tabbie, organizza per domani sabato 29 agosto alle 20.45 la recita del Santo Rosario.
L’appuntamento si terrà presso il pilone votivo dedicato alla Madonna di Oropa, situato all’angolo tra via Gramsci e via Italia, nella zona dell’OBI. La preghiera sarà ospitata nel giardino condominiale, messo gentilmente a disposizione dai residenti.