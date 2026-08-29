Ronco Biellese, domenica l'82° anniversario della rappresaglia nazi-fascista

Ronco Biellese commemora l’82° anniversario della rappresaglia nazi-fascista del 27 agosto 1944, durante la quale venne ucciso un civile innocente e furono incendiate 17 case del paese. L’appuntamento è in programma domenica 30 agosto.

La manifestazione prenderà il via alle 10.15 con il ritrovo in piazza Vittorio Veneto, presso il Municipio. Alle 10.30 partirà il corteo. Alla lapide di Pierino Bona sono previsti i saluti istituzionali del commissario prefettizio di Ronco Biellese, Michele Basilicata, e della presidente dell’ANPI sezione Vallecervo, Loredana Finetti.

Il corteo proseguirà in via Libertà, dove saranno deposti fiori alle lapidi di “Dui meter” e “Attila”. Seguirà la testimonianza della staffetta Silvia Rubinelli.

Alle 11 è prevista la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, nei Giardini della Pace, seguita dall’intervento della vicepresidente dell’ANPI provinciale di Biella, Nicoletta Feroleto.

Il programma continuerà con le letture partigiane a cura di Sandra Serpi e con una poesia di Luciano Guala, letta dal presidente dell’ANPI provinciale di Biella, l’avvocato Gianni Chiorino.

La popolazione è invitata a partecipare alla manifestazione e a esporre il tricolore.