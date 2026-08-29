Portula, abbattimento della vegetazione lungo la provinciale: previsti sensi unici alternati e brevi stop al traffico

Possibili rallentamenti e brevi interruzioni della circolazione lungo la strada provinciale 113 Coggiola-Trivero, nel territorio di Portula, in occasione delle operazioni di abbattimento della vegetazione.

La Provincia di Biella ha infatti emesso l'ordinanza n. 124 del 25 agosto 2026, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Portula a partire dal 25 agosto, con la quale viene disposta una limitazione temporanea del transito durante lo svolgimento degli interventi.

Il provvedimento prevede l'istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri, lungo la SP 113 nel tratto interessato dalle operazioni. Durante le fasi di abbattimento sarà inoltre possibile procedere a brevi interruzioni del traffico veicolare, necessarie per garantire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza.

L'ordinanza riguarda complessivamente tre tratti della viabilità provinciale: oltre alla SP 113 Coggiola-Trivero nel Comune di Portula, sono interessate anche la SP 232 Panoramica Zegna, nei territori di Strona e Valdilana, e la SP 237 di Villa del Bosco, nel Comune di Villa del Bosco.

Per gli automobilisti in transito si potranno quindi verificare rallentamenti e momentanee sospensioni della circolazione in corrispondenza delle operazioni di taglio. La regolamentazione sarà effettuata sul posto attraverso i movieri, con l'obiettivo di consentire il passaggio dei veicoli compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere.

L'atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di Portula con numero 436/2026 e resterà in pubblicazione fino al 4 settembre.