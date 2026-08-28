Borriana, nuovo servizio per la raccolta delle lettiere degli animali domestici

A Borriana è attivo un nuovo servizio dedicato alla raccolta e allo smaltimento delle lettiere per animali domestici, pensato dall'amministrazione comunale nell'ottica di migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

Il servizio prevede l'utilizzo di cassonetti carrellati da 360 litri, dotati di serratura e accessibili esclusivamente agli utenti che hanno aderito ai quali verrà consegnata una chiave personale. La sabbia delle lettiere dovrà essere inserita in sacchetti ben chiusi, che andranno successivamente conferiti negli appositi contenitori.

Il Comune ricorda inoltre che sul mercato sono disponibili anche lettiere biodegradabili e compostabili. Questi prodotti, dopo aver eliminato preventivamente le deiezioni solide, possono essere conferiti direttamente nella frazione organica (umido domestico). Prima del conferimento è comunque necessario verificare le indicazioni riportate sulla confezione della lettiera.

Il servizio è riservato agli utenti intestatari di un'utenza TARI. Per richiederne l'attivazione è necessario compilare l'apposito modulo che si trova sul sito del Comune e trasmetterlo al Comune di Borriana via email all'indirizzo segreteria@comuneborriana.info, oppure consegnata direttamente a mano presso gli Uffici Comunali.

È prevista anche la possibilità di disattivare il servizio qualora l'utente non ne abbia più necessità. In questo caso la disdetta dovrà essere inviata via email allo stesso indirizzo, indicando nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e intestatario della bolletta TARI. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la dicitura: "DISDETTA SERVIZIO RITIRO DI SABBIA DELLE LETTIERE PER ANIMALI".