Sandigliano racconta la sua storia sul palcoscenico di Storia di Piazza

Uno spettacolo per raccontare la storia del paese quello che sarà presentato da Storie di Piazza aps a Sandigliano il 13 settembre a partire dalle 16, previa prenotazione ad Amici del cinema, promotori dell’iniziativa.

Per secoli, l’area della Rocchetta di Sandigliano è stata molto più di un luogo di difesa: è stata il cuore della vita civile e religiosa della comunità. Attorno alla torre-porta del ricetto si riuniva il popolo dopo la Messa, si incontravano i consiglieri comunali e si amministrava la giustizia. Qui trovavano spazio il tribunale, l’albo pretorio e, poco distante, il forno del Comune.

Ricetto, chiesa e istituzioni comunali convivevano dunque nello stesso luogo, facendo di quest’area un vero centro della vita sociale di Sandigliano, tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra.

Da questa storia prende spunto lo spettacolo promosso da Amici del Cinema di Sandigliano, con il patrocinio del Comune, realizzato sulla base della ricerca e scrittura di Dario Lanza, in collaborazione di Storie di Piazza APS.

La Rocchetta si trasformerà in un percorso tra storia, teatro e musica: nel magnifico giardino, lungo il cammino, il pubblico incontrerà cantastorie, la mugnaia, il venditore di pellicce, la perpetua, il nobile, i capifamiglia e le pie donne, fino alla conclusione affidata alla voce e al violoncello di Simona Colonna

Ricerca storica Dario Lanza

testi di Dario Lanza, Manuela Tamietti, Renato D’Urtica

Con Erika Borroz, Oliviero Cappellini, Carlo Costetti, Noemi Garbo, Ania Masi, Oriana Minnicino, Claudio Natrella, Sonia Rondi, Andrea Tartaull, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto, Davide Tropeano, Gemma Vogliano, Omar Vogliano

Musiche Simona Colonna, Lavinia Pizzo

Costumi e scene Laura Rossi, Ania Masi

Regia Manuela Tamietti

L’ingresso è libero ed avviene dal lato della chiesa parrocchiale, previa prenotazione whatsapp 349 6850773- 328 4160887.

Sono previsti più gruppi di visita, a partire dalle ore 16.