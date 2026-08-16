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AL DIRETTORE | 16 agosto 2026, 11:46

Incendio sul Monte Barone, una lettrice: "Grazie a chi difende la nostra terra senza sosta"

"Tutti ,ma proprio tutti, dovremo essere grati a tutte queste persone, che alla fine della loro mission torneranno ad essere gente comune, proprio cosi, gente comune, non eroi, perché loro non vogliono e non amano  definirsi tali. Anche se realmente lo sono, eccome!"

Incendio sul Monte Barone, una lettrice: &quot;Grazie a chi difende la nostra terra senza sosta&quot;

Incendio sul Monte Barone, una lettrice: "Grazie a chi difende la nostra terra senza sosta"

Proprio nella giornata di ieri, mi sono soffermata particolarmente a pensare al grave incendio che da giorni non da tregua. 

Il mio pensiero è andato verso tutti quegli esseri umani che, mentre noi viviamo tra il frastuono quotidiano della normalità, purtroppo invece continuano a lavorare senza tregua, tra un altro frastuono che li circonda, il doloroso frastuono dello screpitare del fuoco.

Respirano l' odore acre del fumo. Con la loro unione, tenacia, la forza e il rispetto per la nostra terra, stanchi ma mai affranti e arresi, difendono  ciò che è di tutti, che tutti abbiamo il dovere di proteggere e preservare  per il presente, per il futuro.

Queste persone rischiano ogni giorno , chi da terra, chi con i mezzi aerei ,senza sosta.

Con la mia riflessione vorrei  portarmi al dopo, perché un dopo ci sarà. 

Tutti ,ma proprio tutti, dovremo essere grati a tutte queste persone, che alla fine della loro mission torneranno ad essere gente comune, proprio cosi, gente comune, non eroi, perché loro non vogliono e non amano  definirsi tali. Anche se realmente lo sono, eccome!

Ma ricordiamoci del sacrificio di questa gente, che come noi hanno famiglie che li attendono a casa.

Un pensiero di stima e riconoscenza verso coloro che ci stanno aiutando con  tutte le loro forze a difendere la nostra terra.

Grazie a nome mio, e sicuramente mi sento anche di dire, di tutti i biellesi. 


 

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Vanessa Ferraris

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