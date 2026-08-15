Valsessera, si attenua l'incendio sul fronte biellese: volontari nelle aree sensibili FOTO

Migliora, nel giorno di Ferragosto, la situazione dell’incendio in Valsessera. Sul versante biellese il fuoco è tenuto sotto controllo, sebbene siano ancora visibili numerose fumate.

Una parte del rogo continua invece a scendere verso valle sul lato di Postua. Circa venti volontari sono in azione e presidiano i punti considerati più delicati, sorvegliando l’area e contenendo l’avanzata delle fiamme. Al momento non sono disponibili indicazioni sull’impiego di mezzi aerei.

L’incendio è divampato lunedì 3 agosto in seguito alla caduta di un fulmine su un terreno reso particolarmente secco dalla prolungata siccità. Dalla parte alta del Monte Barone si è progressivamente esteso sui versanti di Coggiola e Postua, avvicinandosi a baite, strade e abitazioni.

Il 14 agosto l’attenzione era concentrata soprattutto nella zona compresa tra Le Piane e Postua. Il fronte appariva in riduzione, ma nel sottosuolo rimanevano punti caldi da individuare e spegnere. Nella stessa giornata il Canadair aveva effettuato circa dieci lanci, mentre i volontari del Corpo Antincendi boschivi erano impegnati nella bonifica all’Alpe Gorei e sul fianco occidentale dell’area percorsa dalle fiamme, oltre che nella realizzazione di linee tagliafuoco a difesa delle baite.

Rimane attiva la sorveglianza nei punti più esposti.