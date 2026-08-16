Incendio sul Monte Barone, AIB al lavoro per delimitare la pineta: scavate trincee e immessa acqua FOTO

Prosegue senza sosta il lavoro delle squadre impegnate sul fronte dell’incendio del Monte Barone. Dopo le operazioni condotte nella giornata di Ferragosto, anche oggi, domenica 16 agosto, i volontari AIB sono impegnati nelle attività di contenimento del rogo, con particolare attenzione alla zona della pineta.

Il lavoro si è concentrato sulla realizzazione di una trincea per delimitare l’area boschiva e impedire che il fuoco possa continuare a espandersi. Contestualmente è stata immessa acqua nella zona interessata, con l’obiettivo di rafforzare l’azione di contenimento e mettere in sicurezza il perimetro della pineta.

Già nella giornata di ieri le operazioni a terra avevano interessato diversi settori del Monte Barone. In particolare, a Le Piane era stato predisposto un presidio dinamico dopo l’avanzata del fronte nella pineta sovrastante, mentre nella zona del Bivacco Cascinetta il personale aveva realizzato una linea di protezione con pale, picconi e zappe.

Sempre ieri l’elicottero regionale aveva effettuato complessivamente 34 lanci, intervenendo anche sulla pineta sopra Le Piane. Sul posto erano presenti 15 volontari del Corpo Antincendi boschivi con cinque mezzi e due coordinatori AIB, insieme ai Vigili del Fuoco e agli altri operatori impegnati nelle attività di spegnimento.

Il lavoro di queste ore è quindi concentrato soprattutto sul contenimento, per evitare che eventuali riprese del fuoco possano interessare ulteriormente la pineta e le aree circostanti.