Sordevolo, danni a un’auto dopo l’atterraggio di un elicottero

Intervento dei Vigili del Fuoco nella zona di Bagneri, a Sordevolo ieri sabato 15 agosto, a seguito della segnalazione arrivata al 112 per un presunto danneggiamento provocato da un elicottero.

Secondo quanto riferito alla centrale, un elicottero avrebbe volato a bassa quota nei pressi di una proprietà privata, provocando la caduta di un ramo che sarebbe poi finito contro un’autovettura parcheggiata nel giardino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ed effettuare gli accertamenti necessari.

Nel corso delle verifiche, grazie anche al contatto con il reparto di volo dei Vigili del Fuoco, è emerso che potrebbe essersi trattato di un elicottero sanitario, che era atterrato proprio nella zona dell'intervento.

Il danno riportato dall'auto sarebbe comunque di lieve entità e limitato al tetto. Non è stato possibile accertare con certezza che vi sia stato un contatto diretto tra l'elicottero e l'albero. Nessuno degli occupanti dell'abitazione né i vicini avrebbe infatti assistito alla presunta collisione.

L'ipotesi al momento è quindi che lo spostamento d'aria provocato dal velivolo durante l'atterraggio possa aver fatto cadere il ramo, che si trovava sullo stesso terreno dell'autovettura.

Non si registrano feriti.

La dinamica dell'accaduto resta al momento da chiarire e sono in corso ulteriori accertamenti.