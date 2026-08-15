Incendio sul Monte Barone, tre settori presidiati: sorvoli verso il Bivacco Cascinetta FOTO

Nella mattinata di oggi, sabato 15 agosto, il personale SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei Vigili del Fuoco ha effettuato alcuni sorvoli per verificare l’avanzamento dell’incendio in direzione del Bivacco Cascinetta.

Le attività a terra, avviate dalla notte, interessano tre zone. La prima si trova nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove gli operatori stanno contenendo alcune fumarole sparse.

Il secondo settore comprende il ponte sul rio Vacchera e la strada che dal ponte scende verso Le Piane. Mezzi antincendio sono dislocati anche presso un’abitazione e la chiesetta della frazione, dove è in corso l’azione di contrasto del fronte attivo.

A Le Piane è inoltre presente un presidio dinamico, disposto in seguito all’avanzata del fuoco nella pineta sovrastante. Il contenimento prosegue in tutti e tre i punti.

Sono 27 i Vigili del Fuoco impiegati: 12 della sede centrale di Biella, tre del Comando di Asti, nove di Torino e tre di Novara.

La dotazione comprende un’Unità di comando locale, un mezzo logistico, un carro fari e sette autobotti: due Scania, una VAM 4000, una di Cossato, una Scout di Valdilana, una del Comando di Torino e una del distaccamento di Livorno Ferraris, appartenente al Comando di Vercelli. Sono presenti anche il mezzo CA di Cossato, un modulo boschivo di Asti, due di Novara, tre di Torino e un ulteriore modulo antincendio boschivo del Comando torinese.

Sul posto operano inoltre 15 volontari del Corpo Antincendi boschivi con cinque mezzi e due coordinatori operativi AIB. Il Coordinamento territoriale della Protezione civile di Biella partecipa con due operatori e un’autobotte.

La Croce Rossa Italiana assicura il primo soccorso presso il Posto di comando avanzato. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Coggiola e il personale forestale.