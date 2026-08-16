Massazza, approvato il progetto per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza

Il Comune di Massazza è al lavoro per garantire una maggiore sicurezza al suoi cittadini. Ad oggi il Comune è dotato di un impianto di videosorveglianza urbana, composto da telecamere di contesto che coprono alcune aree del territorio comunale. Volontà dell'Amministrazione Comunale è però ora quella di ampliarne la copertura, senza sovrapposizione con i punti di ripresa esistenti.

Gli obiettivi del Comune che si leggono nella delibera di giunta attraverso la quale sindaco e assessori votano per l'ampliamento del sistema attuale, è coprire l'accesso al territorio comunale dall'arteria principale (SP230), controllando gli accessi sia per il traffico proveniente da Biella sia per quello proveniente da Vercelli e potenziare il sistema di videosorveglianza del territorio, aggiungendo telecamere di contesto in aree del Comune ritenute sensibili ed a rischio di atti vandalici e/o criminosi.

A questo proposito un ingegnere incaricato della progettazione ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Ampliamento impianto di videosorveglianza urbana” del valore di € 48.300,00.

Il prossimo passo del Comune è ora quello di presentare la relativa domanda di ammissione al finanziamento al decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 2026.