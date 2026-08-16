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Cossato e Cossatese | 16 agosto 2026, 07:50

Massazza, approvato il progetto per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza

Massazza, approvato il progetto per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza

Massazza, approvato il progetto per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza

Il Comune di Massazza è al lavoro per garantire una maggiore sicurezza al suoi cittadini. Ad oggi il Comune è dotato di un impianto di videosorveglianza urbana, composto da telecamere di contesto che coprono alcune aree del territorio comunale. Volontà dell'Amministrazione Comunale è però ora quella di ampliarne la copertura, senza sovrapposizione con i punti di ripresa esistenti.

Gli obiettivi del Comune che si leggono nella delibera di giunta attraverso la quale sindaco e assessori votano per l'ampliamento del sistema attuale, è coprire l'accesso al territorio comunale dall'arteria principale (SP230), controllando gli accessi sia per il traffico proveniente da Biella sia per quello proveniente da Vercelli e potenziare il sistema di videosorveglianza del territorio, aggiungendo telecamere di contesto in aree del Comune ritenute sensibili ed a rischio di atti vandalici e/o criminosi. 

A questo proposito un ingegnere incaricato della progettazione ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Ampliamento impianto di videosorveglianza urbana” del valore di € 48.300,00.

Il prossimo passo del Comune è ora quello di presentare la relativa domanda di ammissione al finanziamento al decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 2026.

s.zo.

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