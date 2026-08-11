Incendio sul Monte Barone, sopralluogo di Gallo e Rocchi: "Si lotta per circoscrivere le fiamme" FOTO

Nel tardo pomeriggio l’Assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, e la Consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML) hanno effettuato un sopralluogo presso il Monte Barone, colpito da un incendio che è arrivato nei pressi dei rifugi Monte Barone e La Ciota, come si può vedere anche dalle immagini diffuse dai gestori delle strutture, prontamente evacuate. Presenti il Sindaco di Coggiola, Paolo Setti, il comandante dei Vigili del Fuoco di Biella, Fabio Callegari, il Sindaco di Valdilana, Mario Carli, il presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e Sindaco di Strona, Davide Cappio.

Sul posto sono operativi Vigili del Fuoco e Volontari AIB (Anti Incendi Boschivi), supportati da mezzi aerei della Protezione Civile, tra i quali un Canadair, un elicottero Erickson e uno della Regione Piemonte, e dalla Croce Rossa: l’obiettivo è circoscrivere le fiamme, il cui fronte è ormai esteso su 9 chilometri, come già avvenuto l’altro ieri al Santuario del Cavallero, ma resa difficile dalle condizioni climatiche che favoriscono il riaccendersi di focolai anche a molte ore dallo spegnimento.

«Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Volontari AIB, la Croce Rossa e la Protezione Civile per il loro impegno nella difesa del territorio – sottolinea Elena Rocchi al rientro dal sopralluogo – e in particolare nella tutela dei centri abitati, a partire da Coggiola: purtroppo le condizioni del bosco, estremamente secco dopo la prolungata siccità, e il caldo intenso di queste settimane rendono molto difficili le operazioni di spegnimento. Un’opera encomiabile e instancabile che si protrae da tanti giorni: un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, nel Biellese come in tutto il Piemonte, sono impegnati da settimane nelle operazioni di spegnimento e di contenimento dei focolai, dedicando energie, abnegazione e fatica. Un pensiero particolare a tutti i Sindaci che da giorni sono impegnati senza soluzione di continuità nelle operazioni di protezione civile e di gestione dell’emergenza».

«La Regione Piemonte è vicina ai Sindaci, alle comunità locali e a tutti i cittadini colpiti dagli incendi di queste settimane: daremo tutto il sostegno possibile non soltanto nel momento dell’emergenza, per salvaguardare il territorio e mettere in sicurezza le case e gli edifici che custodiscono le storie, le radici e le attività di tante persone, ma anche nel momento del ripristino dei danni, affinché le conseguenze di questa calamità naturale affliggano il meno possibile i piemontesi che ne siano stati colpiti. Mi impegnerò per sostenere sempre di più gli Enti Locali nelle azioni di prevenzione e cura del territorio e per offrire ancora maggiore supporto ai Volontari AIB nel loro impegno per i nostri boschi e le nostre montagne», afferma ancora Rocchi.