Biella in via Repubblica scontro tra due auto: nessun ferito

Incidente stradale ieri sera, lunedì 10 agosto, a Biella. Intorno alle 18 la Stazione dei Carabinieri di Biella è intervenuta sul posto ed ha accertato che l’incidente ha coinvolto due automobili e che non si sono registrati feriti. È stato quindi richiesto l’intervento di una pattuglia per la gestione della viabilità e per il recupero dei veicoli, con l’ausilio di un carro attrezzi.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Ford Focus, condotta da un uomo di origine marocchina, classe 1966, residente a Sagliano, e una Ford Fiesta, alla cui guida si trovava un uomo classe 1961, residente a Candelo. A bordo della Fiesta viaggiava anche una donna classe 1965, anch’essa residente a Candelo.

Le operazioni di recupero dei mezzi e di ripristino della viabilità sono state effettuate con l’intervento del carro attrezzi.