Ronco Biellese, ospite rifiuta di lasciare il centro di accoglienza

Nella giornata di ieri 10 agosto intorno alle 13.10-13.15, i Carabinieri sono intervenuti al centro di accoglienza di Ronco Biellese, dove un ospite si rifiutava di lasciare la struttura nonostante la revoca delle condizioni di accoglienza. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, un cittadino del Burkina Faso classe 1988, con documenti in regola, era a conoscenza da circa sei mesi della necessità di lasciare la comunità. A nulla, tuttavia, sarebbero valsi i numerosi inviti a farlo.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento riluttante, rendendo necessario l’intervento di una pattuglia del Radiomobile di Biella.

Il 38enne è stato quindi accompagnato presso il dormitorio di Biella.

Dell’intervento è stata informata anche la Questura.