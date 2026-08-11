 / CRONACA

CRONACA | 11 agosto 2026, 17:21

Ronco Biellese, ospite rifiuta di lasciare il centro di accoglienza

Il 38enne è stato quindi accompagnato presso il dormitorio di Biella.

Ronco Biellese, ospite rifiuta di lasciare il centro di accoglienza, foto archivio

Ronco Biellese, ospite rifiuta di lasciare il centro di accoglienza, foto archivio

Nella giornata di ieri 10 agosto intorno alle 13.10-13.15, i Carabinieri sono intervenuti al centro di accoglienza di Ronco Biellese, dove un ospite si rifiutava di lasciare la struttura nonostante la revoca delle condizioni di accoglienza. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, un cittadino del Burkina Faso classe 1988, con documenti in regola, era a conoscenza da circa sei mesi della necessità di lasciare la comunità. A nulla, tuttavia, sarebbero valsi i numerosi inviti a farlo.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento riluttante, rendendo necessario l’intervento di una pattuglia del Radiomobile di Biella.

Il 38enne è stato quindi accompagnato presso il dormitorio di Biella.

Dell’intervento è stata informata anche la Questura.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore