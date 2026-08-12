Rifiuti, ecocentri del biellese, estesi gli orari

Con l’entrata a regime del nuovo contratto per il servizio di igiene urbana, gli orari di apertura dei centri di raccolta consortili (ECOCENTRI) del territorio sono stati estesi, in applicazione delle disposizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi di settore.

L’estensione, concordata con il Gestore del servizio S.E.A.B., riguarda tutti i centri di raccolta dotati di impianto di pesatura (Biella, Cossato, Mongrando, Pray e Valdilana), mentre per i centri non dotati di pesa (Cerrione e Viverone), giorno ed ore di apertura restano gli stessi (sei ore, tutti i sabati), ma sono state anticipate di un’ora l’apertura e la chiusura.