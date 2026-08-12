Rifiuti, ecocentri del biellese, estesi gli orari

Con l’entrata a regime del nuovo contratto per il servizio di igiene urbana, gli orari di apertura dei centri di raccolta consortili (ECOCENTRI) del territorio sono stati estesi, in applicazione delle disposizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi di settore.
L’estensione, concordata con il Gestore del servizio S.E.A.B., riguarda tutti i centri di raccolta dotati di impianto di pesatura (Biella, Cossato, Mongrando, Pray e Valdilana), mentre per i centri non dotati di pesa (Cerrione e Viverone), giorno ed ore di apertura restano gli stessi (sei ore, tutti i sabati), ma sono state anticipate di un’ora l’apertura e la chiusura.
Le modifiche sono entrate in vigore 06/07/2026. Obiettivo è migliorare la fruibilità dei centri di raccolta per gli utenti, ampliando le possibilità di accesso per i cittadini:
− a Biella l’apertura del sabato è passata da 3 a 6 ore;
− a Cossato al martedì ed al giovedì il centro è aperto sia al mattino che al pomeriggio ed è inoltre stata prevista una nuova apertura al mercoledì pomeriggio;
− a Mongrando il centro è aperto anche al venerdì mattina;
− a Valdilana l’apertura del giovedì è stata estesa anche al pomeriggio e quella del sabato passerà da 5 a 6 ore;
− a Pray l’apertura del mercoledì è stata estesa da 4 a 6 ore;
− tutti i centri sono aperti per 6 ore al sabato con il medesimo orario (8:00 – 14:00).
Il regolamento per l’utilizzo dei centri di raccolta consortili è consultabile al seguente indirizzo
https://www.cosrab.it/Home/Menu?IDVoceMenu=131830