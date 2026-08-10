Netro, continua “Agosto in Festa”: gli eventi fino al 16 agosto FOTO

Sta procedendo con buon riscontro “Netro Agosto in Festa 2026”, la manifestazione che dall’8 al 16 agosto anima piazza XX Settembre con gastronomia, musica, spettacoli e iniziative legate alla tradizione locale.

Dopo l’apertura di sabato 8 agosto, con la cena del pesce e la musica di Michela La Voce, e la serata di domenica 9, caratterizzata dalla grigliata e dal concerto de Le Nostre Valli, il calendario proseguirà nei prossimi giorni con numerosi appuntamenti.

Martedì 11 agosto, dalle 20, sarà proposta la serata dello gnocco fritto, seguita dal gioco a quiz “Il Cervellone”. Mercoledì 12, alle 21.30, sarà invece dedicato al teatro, con Paolino e lo spettacolo “La luna an tal sac”.

Giovedì 13 agosto, dalle 20, spazio alla cena tipica piemontese, accompagnata dal duo Cinzia e Milena dell’Orchestra Acquamarina. Il menù prevede tagliere di salumi nostrani con antipasto alla piemontese, lingua in salsa verde, peperoni in bagna cauda, capunet, agnolotti al sugo d’arrosto, sorbetto, bocconcini di cervo con purè, formaggio nostrano e bunet. Il costo è di 27 euro, bevande incluse.

La musica tornerà protagonista venerdì 14 agosto, alle 21.30, con il concerto della Banda musicale di Netro.

Il programma di Ferragosto, sabato 15 agosto, prenderà il via alle 16 con la mostra dell’artigianato e dell’hobbistica, la musica in piazza e itinerante e l’apertura dell’Ecomuseo del Ferro. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico, mentre alle 23 è previsto lo spettacolo pirotecnico.

La festa terminerà domenica 16 agosto, alle 11.30 in piazza Piave, con la distribuzione della tradizionale polenta concia da asporto, a cura della Banda musicale di Netro.

Il servizio bar resterà aperto tutte le sere.