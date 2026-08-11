Ronco Biellese, tentato furto in abitazione: scatta l’allarme nella notte

Allarme nella notte a Ronco Biellese, dove una segnalazione automatica ha fatto scattare l’intervento della vigilanza in un’abitazione.

Erano circa l’una quando l’operatore della vigilanza, arrivato sul posto, ha notato che la porta d’ingresso era aperta. Considerato che si trovava da solo, ha richiesto l’ausilio dei Carabinieri per poter effettuare un sopralluogo all’interno dell’abitazione.

Dagli accertamenti è emerso che ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si erano introdotti nella casa. I malviventi hanno rovistato negli ambienti, ma al momento non risulta che abbiano portato via qualcosa.

Il proprietario, contattato telefonicamente, ha riferito ai militari che verificherà con attenzione e, qualora emergessero ammanchi o danni, presenterà eventualmente denuncia.

Sono in corso gli accertamenti sull’accaduto.