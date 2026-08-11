Coggiola, incendio sul Monte Barone: resta chiusa via Cavallero

Prosegue l’emergenza sul Monte Barone, dove da lunedì 3 agosto le squadre sono impegnate nelle operazioni di contenimento e bonifica dell’incendio sviluppatosi dopo un fulmine.

Alla luce della situazione, il Comune di Coggiola nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura al traffico sia veicolare sia pedonale di via Cavallero, nel tratto compreso tra le bocchette dell’acqua e il Santuario del Cavallero.

Il provvedimento resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e si aggiunge alle altre limitazioni già adottate nell’area interessata dall’incendio, tra cui la chiusura dei rifugi del Monte Barone e della Ciota e il divieto di accesso ai sentieri.

La decisione è legata alle condizioni di sicurezza dell’area, dove continua l’attività delle squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Aib. Oggi sono circa 25 gli operatori Aib impegnati sul posto, con rinforzi arrivati anche da Torino e Novara.