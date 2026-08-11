Coggiola, lo scatto di Claudio Nicola durante i lanci d’acqua

Non è ancora stato spento l’incendio divampato ormai da più di una settimana nella zona dell’Alpe Noveis. I rifugi Monte Barone e La Ciota sono stati evacuati e l’area resta presidiata dalle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Proprio oggi, dalle telecamere del rifugio Monte Barone, si può vedere come le fiamme si siano avvicinate pericolosamente alla struttura. Uomini e mezzi aerei sono costantemente al lavoro per cercare di contenere il fronte e spegnere le fiamme che continuano a divorare il bosco.

Nello scatto realizzato ieri, lunedì 10 agosto, Claudio Nicola ha immortalato un mezzo aereo impegnato nei lanci d’acqua nei pressi del Cavallero, una delle zone interessate dall’incendio. Qui, nella giornata di oggi, la situazione sembra essere maggiormente sotto controllo, anche se proseguono le operazioni di bonifica e monitoraggio.