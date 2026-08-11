Sandigliano, assalito da 2 cani mentre passeggia con il suo

Un uomo è stato aggredito da due cani mentre passeggiava con il proprio animale a Sandigliano. L’episodio è avvenuto ieri lunedì 10 agosto a Sandigliano, dove è intervenuto il personale del 118 insieme ai Carabinieri, allertati dopo la segnalazione arrivata al 112.

La vittima è un uomo del 1980, residente a Sandigliano. Secondo quanto ricostruito dagli operanti, mentre stava passeggiando con il suo cane è stato raggiunto e aggredito da altri due cani, di proprietà di un uomo del 1962, anch’egli residente nel comune.

I due animali sarebbero riusciti a uscire dal cortile a causa di un cancello rimasto aperto, probabilmente per un guasto. I cani risultano assicurati.

L’uomo aggredito ha riportato ferite al braccio e al polpaccio ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso.

Il proprietario dei due cani è stato informato delle facoltà previste dalla legge. Sono ora in corso le valutazioni per stabilire eventuali sanzioni a suo carico.