Finti appartamenti vacanze sui social: la truffa dell'affitto estivo

VERCELLI – Un’illusoria offerta per le vacanze estive si è trasformata in una vera e propria truffa ai danni di una coppia del vercellese.

La vicenda, scaturita da una denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Vercelli, mette nuovamente in luce i rischi legati ai canali di compravendita e affitto non verificati sul web.

Nel caso di specie la truffa ha preso il via sui social network, dove i cittadini avevano individuato un annuncio per l'affitto di un appartamento vacanze nella nota località turistica di Finale Ligure (SV). Dopo i primi contatti e il prosieguo delle trattative su sistemi di messaggistica istantanea – con tanto di invio di foto dell'immobile – la coppia ha versato una caparra tramite bonifico bancario. Successivamente, l'interlocutore si è reso irreperibile disattivando l'utenza telefonica. I successivi riscontri effettuati con l’ufficio del turismo di Finale hanno confermato il sospetto e disvelato la truffa: l'immobile in questione rispondeva a prezzi e contesti del tutto difformi da quelli promessi, rivelando l'ennesimo raggiro online.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di risalire all'identità del presunto responsabile, un uomo già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e con lo stesso modus operandi. Il soggetto è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria e la vicenda è tuttora in fase di definizione. Anche in questo caso va sottolineato che, considerata la fase preliminare del procedimento, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti sino ad un accertamento di colpevolezza da parte del giudice con sentenza irrevocabile.

La denuncia risale al mese di maggio ma il tema è attuale. Al riguardo il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli rinnova l'invito a prestare la massima attenzione durante la prenotazione di soggiorni estivi e case vacanza online, adottando alcune semplici precauzioni:

- diffidare dai prezzi troppo vantaggiosi: confrontare sempre le offerte con la media di mercato della zona desiderata. Prezzi eccessivamente bassi nascondono spesso delle insidie;

- privilegiare piattaforme e canali ufficiali: consultare siti web certificati o agenzie immobiliari regolarmente iscritte e riconosciute, evitando transazioni dirette originate esclusivamente su social network o chat private;

- controllare l'immobile e l'inserzionista: utilizzare i motori di ricerca e le mappe satellitari per verificare l'effettiva esistenza dell'immobile e richiedere visure o riscontri certi sull'identità del locatore prima di versare somme di denaro;

- prestare attenzione anche al metodo di pagamento: sono sconsigliabili le ricariche di carte prepagate o i bonifici su conti con intestazioni dubbie o non verificabili.