Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 17 al 19 luglio 2026

Attualità
Problemi su Facebook e Instagram: “Account non disponibile al momento”
Costume e società
Biella, Oltre ogni ostacolo, Olivero: "L'accessibilità riguarda tutti" e Scaramuzzi percorre il tragitto in sedia a rotelle
Biella, inaugurata a Oropa la mostra dedicata a Maria Bonino
Cronaca
Pianta crolla sulla strada, a Sandigliano arrivano i Vigili del Fuoco
Maltempo, a Salussola pali pericolanti sulla strada per il vento
Allarme a Valdilana: escavatore prende fuoco sopra un container, evitati danni maggiori
Biella, scontro con un’auto in piazza Adua: ferito un ciclista
Tir non si ferma al controllo: fermato dalla Polizia Locale tra Salussola e Carisio
Rubata un'auto a Biella, fermata una coppia dalla Squadra Mobile
Frontale a Gifflenga: una donna ferita, illeso il conducente dell'altra auto
Biella, via Santuario di Oropa: automobilista si allontana dopo lo scontro
Campiglia, esce di strada con l'auto nella notte: positivo all'alcol test
Forte scoppio e fumo nero da un’abitazione di Ronco Biellese, i residenti chiamano i Vigili del Fuoco
Fermata un’auto in Valle Elvo, trovata cocaina assieme a 1500 euro in banconote: due arresti
Spintoni, scatti d’ira, schiaffi: sabato da “bollino rosso” per liti nel Biellese
Doppio incidente stradale nella notte a Cossato e Cerrione
Bambino di pochi anni trovato da solo in mezzo alla strada, soccorso da alcuni automobilisti
Giovane si infortuna sul sentiero per l’Alpe Finestre, arriva l’elisoccorso in alta Valle Cervo
Eventi
Un'altra notte bianca a Biella all'insegna della musica
Auser Volontariato Vallestrona, a Valle Mosso taglio del nastro alla nuova sede
Alpini, a Oropa il raduno sezionale di Biella: presenti anche gruppi da fuori provincia
A Sordevolo cultura e sapori si incontrano: buona partecipazione per “Aperitivo al Museo”
Solidarietà, motori e impegno sociale: Rombo di Motori è protagonista a Andorno Micca
Sport
Al via i festeggiamenti per i 75 anni di Vespa Club Biella: oltre 200 i mezzi iscritti al Raduno
Sport e partecipazione a Camandona, la carica dei 100 runners al Trail di Sant’Anna