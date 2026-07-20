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EVENTI | 20 luglio 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 17 al 19 luglio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

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Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 17 al 19 luglio 2026

Attualità

Problemi su Facebook e Instagram: “Account non disponibile al momento”

Costume e società

Biella, Oltre ogni ostacolo, Olivero: "L'accessibilità riguarda tutti" e Scaramuzzi percorre il tragitto in sedia a rotelle 

Biella, inaugurata a Oropa la mostra dedicata a Maria Bonino

Cronaca

Pianta crolla sulla strada, a Sandigliano arrivano i Vigili del Fuoco

Maltempo, a Salussola pali pericolanti sulla strada per il vento

 Allarme a Valdilana: escavatore prende fuoco sopra un container, evitati danni maggiori

Biella, scontro con un’auto in piazza Adua: ferito un ciclista

Tir non si ferma al controllo: fermato dalla Polizia Locale tra Salussola e Carisio 

Rubata un'auto a Biella, fermata una coppia dalla Squadra Mobile 

Frontale a Gifflenga: una donna ferita, illeso il conducente dell'altra auto

Biella, via Santuario di Oropa: automobilista si allontana dopo lo scontro 

Campiglia, esce di strada con l'auto nella notte: positivo all'alcol test

Forte scoppio e fumo nero da un’abitazione di Ronco Biellese, i residenti chiamano i Vigili del Fuoco

Fermata un’auto in Valle Elvo, trovata cocaina assieme a 1500 euro in banconote: due arresti 

Spintoni, scatti d’ira, schiaffi: sabato da “bollino rosso” per liti nel Biellese

Doppio incidente stradale nella notte a Cossato e Cerrione

Bambino di pochi anni trovato da solo in mezzo alla strada, soccorso da alcuni automobilisti

Giovane si infortuna sul sentiero per l’Alpe Finestre, arriva l’elisoccorso in alta Valle Cervo 

Eventi

Un'altra notte bianca a Biella all'insegna della musica 

Auser Volontariato Vallestrona, a Valle Mosso taglio del nastro alla nuova sede 

Alpini, a Oropa il raduno sezionale di Biella: presenti anche gruppi da fuori provincia

A Sordevolo cultura e sapori si incontrano: buona partecipazione per “Aperitivo al Museo”

Solidarietà, motori e impegno sociale: Rombo di Motori è protagonista a Andorno Micca 

Sport

Al via i festeggiamenti per i 75 anni di Vespa Club Biella: oltre 200 i mezzi iscritti al Raduno

Sport e partecipazione a Camandona, la carica dei 100 runners al Trail di Sant’Anna

Redazione

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Biella

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