Sport e partecipazione a Camandona, la carica dei 100 runners al Trail di Sant’Anna FOTO e VIDEO

Anche quest’anno il Trail di Sant’Anna ha richiamato un gran numero di runners. Nella mattinata di oggi, 19 luglio, un centinaio di sportivi si sono dati appuntamento nel comune di Camandona per prendere parte alla sesta edizione, contrassegnata da due gare in programma: la 5 e 10 chilometri. Presente anche il sindaco Giulia Botta.

Nella prima prova è giunto primo al traguardo il giovane Tomaso Tosetti mentre tra le donne ha svettato Irene Ramella Votta.

Nell’altra, invece, la vittoria è andata a Andrea Fila con un tempo di 46 minuti. Alle sue spalle, a pari merito, in 48 minuti, Matteo Ciliberto e Diego Faedo. Nella classifica femminile, invece, Paola Bellardone ha ottenuto il successo finale, avendo la meglio su Giuseppina Sobani e Sara Lucia.

L’appuntamento sportivo è stato promosso dalla Pro Loco di Camandona, assieme alla Pietro Micca.