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CRONACA | 19 luglio 2026, 15:00

Spintoni, scatti d’ira, schiaffi: sabato da “bollino rosso” per liti nel Biellese

Interventi dei Carabinieri nei comuni di Biella, Cossato e Vigliano Biellese, oltre a Zubiena, Lessona, Sandigliano e Ca-stelletto Cervo.

Spintoni, scatti d’ira, schiaffi: sabato da “bollino rosso” per liti nel Biellese (foto di repertorio)

Spintoni, scatti d’ira, schiaffi: sabato da “bollino rosso” per liti nel Biellese (foto di repertorio)

Sabato da “bollino rosso” nel Biellese per liti e alterchi che, in diversi casi, sono degenerati in scatti d’ira, spintoni, urla, insulti e schiaffi tra le parti coinvolte. 

Oltre 10 gli interventi eseguiti dai Carabinieri, in particolar modo nei comuni di Biella, Cossato e Vigliano Biellese, oltre a Zubiena, Lessona, Sandigliano e Castelletto Cervo. 

In tutti i casi, una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riportato alla calma i vari residenti, sconosciuti e familiari informandoli delle proprie facoltà di legge.

g. c.

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