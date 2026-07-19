Spintoni, scatti d’ira, schiaffi: sabato da “bollino rosso” per liti nel Biellese

Sabato da “bollino rosso” nel Biellese per liti e alterchi che, in diversi casi, sono degenerati in scatti d’ira, spintoni, urla, insulti e schiaffi tra le parti coinvolte.

Oltre 10 gli interventi eseguiti dai Carabinieri, in particolar modo nei comuni di Biella, Cossato e Vigliano Biellese, oltre a Zubiena, Lessona, Sandigliano e Castelletto Cervo.

In tutti i casi, una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riportato alla calma i vari residenti, sconosciuti e familiari informandoli delle proprie facoltà di legge.