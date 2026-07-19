Problemi su Facebook e Instagram: “Account non disponibile al momento” (foto di repertorio)

Dalle 9.30 di oggi, 19 luglio, sono giunte numerose segnalazioni da parte degli utenti delle piattaforme di Meta che stanno riscontrando problemi di caricamento e malfunzionamenti prima su Facebook poi su Instagram.

In particolare, molte persone non sono riuscite ad accedere al proprio profilo su Facebook tanto che è comparso il seguente messaggio: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”. Su Instagram, invece, si registrano problematiche nel caricamento dei video.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare completamente il servizio.