Problemi su Facebook e Instagram: “Account non disponibile al momento”

Dalle 9.30 di oggi, 19 luglio, sono giunte numerose segnalazioni da parte degli utenti delle piattaforme di Meta che stanno riscontrando problemi di caricamento e malfunzionamenti prima su Facebook poi su Instagram.
In particolare, molte persone non sono riuscite ad accedere al proprio profilo su Facebook tanto che è comparso il seguente messaggio: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”. Su Instagram, invece, si registrano problematiche nel caricamento dei video.
I tecnici sono al lavoro per ripristinare completamente il servizio.