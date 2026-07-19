Dagli eventi locali ai grandi palcoscenici internazionali: il grande cuore dei volontari de La Vetta Running alla Monte Rosa Walser Waeg

C'è un filo conduttore invisibile ma fortissimo che unisce lo sport di base, radicato nel territorio, e le grandi sfide dell'ultra-trail mondiale. Questo filo è mosso dalla passione e dall'impegno instancabile dei volontari. Un esempio virtuoso arriva direttamente dalla ASD Lavetta Running di Mongrando, che nei giorni scorsi ha fornito un contributo organizzativo fondamentale durante una delle manifestazioni più prestigiose e selettive del panorama internazionale: la gara del circuito UTMB® svoltasi sulle spettacolari e severe pendenze del Monte Rosa.

La squadra biellese ha risposto presente alla chiamata di un evento di tale portata, mobilitando ben otto dei suoi componenti (sette sul campo ed uno inserito direttamente all'interno dello staff di coordinamento logistico centrale). Una task force flessibile, coesa e animata da una straordinaria attitudine alla massima collaborazione, che ha operato instancabilmente per oltre due giorni consecutivi, garantendo una copertura del servizio attiva sia di giorno che di notte.

I compiti affidati al team della La Vetta Running sono stati molteplici e di vitale importanza per la sicurezza e la riuscita dell'evento, che prevedeva percorsi durissimi sulle distanze principali (tra cui le impegnative prove da 45, 80 e 120 chilometri). I volontari si sono occupati in prima linea della gestione dei flussi logistici e del trasporto degli atleti attraverso una fitta e continua spola tra il fulcro nevralgico dell'evento – il villaggio di arrivo – e il polo logistico dello "Sport Haus", centro nevralgico per i servizi di accoglienza, docce, brandine per il riposo, massaggi e snodo fondamentale per i pullman dedicati al rientro dei podisti.

Parallelamente, l'impegno si è esteso alle delicate operazioni di recupero e assistenza sul territorio degli atleti costretti al ritiro lungo i diversi versanti della manifestazione. Con grande prontezza ed efficienza, i mezzi e gli uomini della società piemontese hanno presidiato tratte montane lunghe e complesse, intervenendo nelle località di Ayas e Cervinia sul versante della Valtournenche, spingendosi poi a Brusson e Champoluc, fino a raggiungere l'Alta Valle di Gressoney nei punti di controllo e snodo di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Staffal.

Un'attività incessante condotta anche in condizioni di traffico e viabilità particolarmente complesse, tra cantieri autostradali e la concomitanza di eventi sportivi collaterali sul territorio valdostano. Questa prestigiosa collaborazione internazionale non è che la punta di un iceberg di un impegno ben più profondo e radicato. La ASD La Vetta Running dimostra, infatti, una versatilità straordinaria: la medesima cura, dedizione e passione messe in campo per una manifestazione valevole per il circuito UTMB® sono le stesse che l'associazione riserva quotidianamente al proprio territorio e alle realtà locali.

Dalla promozione del territorio bellese alla partecipazione attiva ai circuiti podistici locali, fino al supporto logistico e operativo a fianco delle Pro Loco cittadine. Ne è la prova tangibile la vicinanza alle tradizioni più strette della propria comunità: già lunedì prossimo, infatti, i membri dell'associazione saranno in prima linea per l'organizzazione e il supporto di una piccola competizione podistica locale in occasione dei festeggiamenti per la Festa del Carmine a Mongrando.

Dagli eventi di caratura globale a quelli legati alla tradizione del proprio paese, la ASD La Vetta Running di Mongrando riafferma il proprio ruolo di pilastro sociale e sportivo. L'apporto del sodalizio nel settore dello sport cresce costantemente, confermando che il motore più autentico di ogni grande impresa sportiva rimane, oggi come ieri, il valore inestimabile del volontariato e della solidarietà sul campo.