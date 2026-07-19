Cade da un pedalò e non riemerge più: tragedia al Lago di Viverone FOTO

Tragedia nel comune di Viverone, dove un uomo di circa 32 anni sarebbe morto nelle acque del Lago: stando alle prime ricostruzioni, si trovava a bordo di un pedalò, assieme ad altre persone, quando all’improvviso, per cause da accertare, sarebbe finito in acqua senza più riemergere a pochi metri dalla riva.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, 19 luglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, assieme all’elicottero Drago e al reparto dei sommozzatori di Torino per le ricerche del caso, in azione a bordo di gommoni e moto d’acqua.

Ad assistere alle operazioni, visibilmente preoccupati, diversi passanti, famiglie e visitatori, giunte al lago per trascorrere una serena giornata.

Alla fine, dopo circa un'ora, il corpo è stato ritrovato ma i successivi tentativi di rianimazione, eseguiti dal personale sanitario del 118, sono risultati, purtroppo, del tutto vani. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, assieme ai Carabinieri, ora impegnati negli accertamenti di rito.

Non sono note, al momento, le generalità dell’uomo.