Valdilana, niente fuochi d’artificio a Valle Mosso: per la siccità sono rimandati al 2027

Come da programma, venerdì 17 è iniziato il S. Eusebio Summer Festival di Valle Mosso: nelle scorse serate molto spazio è stato riservato a tradizione, musica, intrattenimento, buona cucina e al tanto atteso ritorno del Luna Park. Gli organizzatori sono soddisfatti per il successo riscontrato e sperano di poter manifestare ulteriore entusiasmo per le prossime serate.

In merito allo spettacolo pirotecnico previsto per lunedì 20 luglio, alle 23, l’organizzazione informa che la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, ordinando il divieto nell’utilizzo di fuochi d’artificio e materiale connesso. Per questo motivo, non sarà possibile prevedere lo spettacolo pirotecnico, inserito nel programma della serata conclusiva della manifestazione.

“Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi della situazione - affermano dal Comitato - e mantenuto un costante confronto con gli enti competenti. Fino all’ultimo, abbiamo sperato che le condizioni potessero consentire lo svolgimento dello spettacolo in piena sicurezza. Purtroppo, a causa della perdurante siccità, nel rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza, quest’anno non sarà previsto il momento finale dei fuochi d’artificio. Rimangono, però, invariati tutti gli altri appuntamenti: dalle 19 gran cenone finale e, a seguire, musica e karaoke con Elena & Daniel e l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria. Inoltre, ricordiamo che per l’intera serata saranno attive le attrazioni del luna park. Nonostante questo cambiamento di programma, speriamo di poter concludere insieme la festa, nel pieno rispetto delle disposizioni e della sicurezza di tutti”.