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CULTURA E SPETTACOLI | 19 luglio 2026, 13:00

Trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata, concerto con il Coro CAI Valmalenco

Trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata, concerto con il Coro CAI Valmalenco

Trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata, concerto con il Coro CAI Valmalenco

Ancora una trasferta per il Coro La Campagnola di Mottalciata in questo 2026. 

Questa volta l’invito per cantare insieme in concerto è pervenuta dal Coro CAI Valmalenco e costituisce l’ennesimo esempio della tradizione che vuole che i cori si ritrovino periodicamente insieme a cementare la loro amicizia e mettere in comune le reciproche conoscenze e repertori musicali di riferimento.

Il Coro CAI Valmalenco si è costituito nel lontano 1981, come sempre accade, per mano e volontà di un gruppo di amici appassionati del bel canto sotto la direzione di don Silvio Bradanini, allora parroco di Lanzada, cui hanno fatto seguito vari direttori: tra gli altri, Walter Sem, Carlo Pegorari e Francesco Sacchi.

Ha al suo attivo numerose trasferte in Italia ed all’estero, sempre volte a trasmettere i valori antichi delle tradizioni montanare che raccontano fatti di vita, sentimenti comuni e tradizioni popolari sapientemente armonizzati.

I due cori si sono così esibiti nel concerto programmato presso la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Chiesa di Valmalenco, con numerosa ed entusiasta partecipazione di pubblico.

Redazione g. c.

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