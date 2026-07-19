Doppio incidente stradale nella notte a Cossato e Cerrione

Doppio incidente stradale nella notte appena trascorsa nella provincia di Biella.

Il primo si è verificato a Cossato dove, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero rimaste coinvolte nello scontro due auto, condotte da un uomo di 36 anni e una giovane di 19. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

A Cerrione, invece, secondo gli accertamenti della Polizia Stradale, un’auto sarebbe finita fuori strada per cause ancora da chiarire. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.