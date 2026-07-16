Il “Cubano volante” ancora alla SPB

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di confermare uno dei protagonisti assoluti della recente promozione in Serie B della prima squadra.

L’opposto Matt Brayan DESPAIGNE vestirà ancora la maglia arancioblù. Arrivato la scorsa estate dalla Pallavolo Macerata, il cubano classe 2004 si è dimostrato un attaccante formidabile e - punto dopo punto - ha contribuito a riportare Biella nelle categorie del volley nazionale.

Queste le sue parole: «Sono davvero felice di poter giocare ancora per la SPB. A Biella mi sono trovato bene fin da subito, sia con la dirigenza che con i compagni di squadra. I risultati della scorsa stagione non sono arrivati per caso: abbiamo sempre lavorato con umiltà e grinta, sudando e meritando sul campo la promozione. I ricordi più belli? Sono legati alle due partite dei playoff: vivo per respirare quella tensione, con l'adrenalina a mille e il palazzetto infuocato. Adesso il livello si alza, ma io personalmente non vedo l’ora: sono pronto a impegnarmi ancora di più, per rivivere certe sensazioni e scrivere altre pagine emozionanti con questi colori, con questo gruppo e con questa società. Ci rivediamo in palestra!».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Una conferma “voluta e dovuta”. Voluta da parte della società, dovuta per quanto riguarda le possibilità di Brayan di mettersi in gioco in una categoria superiore, vista l’ottima stagione disputata. Era una scelta già scritta, in un certo senso. Nel suo ruolo ci sarà anche una buona concorrenza e questo per lui deve essere uno stimolo ancora maggiore. Siamo felicissimi di averlo sempre con noi».