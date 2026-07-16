Biella celebra i 60 anni del Biella Jazz Club: in Piazza Duomo musica, immagini ed emozioni FOTO e VIDEO

Una Piazza Duomo gremita di pubblico ha fatto da cornice, ieri sera, ai festeggiamenti per i 60 anni del Biella Jazz Club, una delle realtà culturali più longeve e prestigiose del territorio. Un compleanno speciale, celebrato con il calore e l'affetto di tutta la città, ma anche di tanti appassionati arrivati da fuori Biella per rendere omaggio a un'associazione che, in sei decenni di attività, ha ospitato alcuni tra i più grandi protagonisti della musica jazz internazionale.

L'appuntamento, inserito nel calendario di Biella Estate 2026, ha ripercorso la storia del club attraverso una serata ricca di musica, immagini ed emozioni. Accanto ai concerti, una mostra fotografica ha raccontato i momenti più significativi di sessant'anni di eventi, artisti e incontri, offrendo ai presenti un viaggio nella memoria di una realtà che ha contribuito a scrivere importanti pagine della vita culturale biellese.

La festa è iniziata con un corteo musicale partito da Piazza Santa Marta e diretto verso Piazza Duomo, guidato dall'energia della LOW Budget Marching Band. Sul palco si sono poi alternati artisti di grande talento, dando vita a una serata capace di spaziare tra sonorità e stili diversi: dal DJazz Set di Stefano Minola al Riccardo Sala Quartet, passando per The Bielleser "Soulista" di Daniele Basso fino al coinvolgente concerto del Federico Malaman Trio, che ha chiuso una serata applaudita con entusiasmo.

Sessant'anni di storia rappresentano un traguardo importante, ma anche la conferma del ruolo centrale che il Biella Jazz Club continua a ricoprire nella promozione della musica dal vivo e della cultura sul territorio. Una festa partecipata e sentita, che ha saputo unire generazioni diverse nel segno del jazz e della buona musica, regalando a Biella una serata destinata a rimanere nei ricordi di tanti.