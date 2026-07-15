Bielmonte si conferma vetrina d'eccellenza della Mountain Bike: spettacolo, numeri e grande successo in Oasi Zegna

Bielmonte continua a rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento della mountain bike italiana. Per il secondo anno consecutivo, l'Oasi Zegna ha ospitato una prova della Coppa Italia Giovanile e una tappa del circuito nazionale NorthX Series Cup, regalando un fine settimana di grande sport, capace di conquistare atleti, addetti ai lavori e pubblico.

Nonostante il periodo estivo e le temperature particolarmente elevate, sono stati ben 320 i biker che hanno risposto presente, dando vita a gare intense e spettacolari, all'insegna di tecnica, agonismo, determinazione e divertimento. Ai nastri di partenza società provenienti da tutta la penisola, isole comprese, a testimonianza di un evento ormai entrato stabilmente tra gli appuntamenti più attesi del calendario nazionale.

Il paragone con il Mugello non è casuale. Così come il celebre circuito rappresenta un tempio del motorsport, Bielmonte è diventato una vera e propria "classica" del cross country italiano, grazie a un mix vincente fatto di un tracciato tecnico e spettacolare, un contesto naturale unico e un'organizzazione che rappresenta ormai un modello di riferimento.

Dietro questo successo c'è il lavoro della Mtb Oasi Zegna, una società che conosce profondamente il movimento off-road e che, ancora una volta, ha saputo affrontare con professionalità anche le difficoltà degli ultimi giorni, offrendo un evento impeccabile sotto ogni aspetto.

Importanti anche i numeri della quarta prova della Coppa Italia Giovanile, che ha visto al via 15 rappresentative regionali su 20. Al termine delle gare delle otto categorie giovanili, il successo di tappa è andato alla Valle d'Aosta, davanti a Lombardia e Veneto, protagoniste di una sfida combattuta fino all'ultima prova.

Grande soddisfazione anche per l'ingresso della manifestazione nel circuito NorthX Series Cup, una scelta fortemente voluta dal gruppo di lavoro del challenge nazionale e accolta con entusiasmo dalla Mtb Oasi Zegna. Una collaborazione che ha subito dato risultati concreti: organizzazione di alto livello, percorso tecnico e selettivo, partecipazione di assoluto rilievo e una cornice di pubblico che ha reso ancora più speciale una giornata nella quale si è respirata l'essenza autentica del cross country olimpico.

Bielmonte ha così confermato, ancora una volta, di essere molto più di una semplice gara: è una vetrina d'eccellenza per la mountain bike italiana e un appuntamento destinato a consolidare ulteriormente il proprio prestigio stagione dopo stagione.

Di seguiro, l'ordine d'arrivo dei primi cinque classificati di ogni categoria:

JUNIORES: 1. Paolo Costa (Gs Lupi); 2. Morgan Gilardoni (Ktm Academy Le Marmotte), 3. Alessandro Garbaccio Valina (Mtb Oasi Zegna), 4. Davide Bondi (Cc Appenninico), 5. Marco Soprani (Gagabike).

ALLIEVI II ANNO: 1. Mattia Bonavia (Academy Giaveno), 2. Michel Careri (Valle D’Aosta), 3. Joel Philippot (Valle D’Aosta), 4. Davide Grigi (Lombardia 2), 5. Matteo Zanardi (Trento).

ALLIEVI I ANNO: 1. Edoardo Ducco (Academy Giaveno), 2. Mirko Signorelli ()Lombardia), 3. Simone Brutti (Veneto), 4. Simone Zunino (Liguria), 5. Jacopo Palermo (Lombardia 2).

ESORDIENTI II ANNO: 1. Alberto Mario (Academy Giaveno), 2. Giovanni Dal Ben (Piemonte); 3. Tommaso Gallo (Academy Giaveno), 4. Nicolò Ferrari (Lombardia 4), 5. Samuel Gasparella (Piemonte).

ESORDIENTI I ANNO: 1. Lorenzo Guassora (Ac. Giaveno); 2. Thomas Pirotta (Lombardia), 3. Samuele Fornoni (Ktm Academy Le Marmotte), 4. Stefano Toffoli (Veneto), 5. Federico Ordano (Liguria).

DONNE JUNIOR: 1. Federica Corazza (Academy Giaveno), 2. Daisy Sironi (Ju Green); 3. Valentina Bravi (Gagabike); 4. Aurora Agliano (Academy Giaveno), 5. Martina Barcella (Kricca Bike).

ALLIEVE II ANNO: 1. Matilde Anselmi (Valle D’Aosta); 2. Beatrice Maifrè (Lombardia), 3. Nicole Trampus (Friuli V.G.), 4. Federica Nicoli (Lombardia 2), 5. Camilla Magnapane (Marche).

ALLIEVE I ANNO: 1. Irene Righetto (Veneto); 2. Anna Campana (Speed Bike Rocks), 3. Zoe Del Ponte (Veneto), 4. Marta Bodini (Lombardia 4), 5. Greta Scuderi (Bolzano).

DONNE ESORDIENTI II ANNO: 1. Giorgia Vottero (Piemonte); 2. Martina Rota (Lombardia 3), 3. Maddalena Brusaferri (Gagabike), 4. Alessia Pellicanò (Valle D’Aosta), 5. Giulia Renzulli (Valle D’Aosta)

DONNE ESORDIENTI I ANNO: 1. Nami Epis (Lombardia), 2. Eleonora Lombardi (Lombardia 4), 3. Ester Colombino (Liguria), 4. Valeria Bellero (Drom Carbonhubo), 5. Leila Lapenna (Lazio)

Da rimarcare, che dopo la quinta tappa, Soprani, Ducco, Vottero, Epis e Malinverno mantengono la propria leadership. Da segnalare Alberto Mario, nuovo leader di categoria, con gli stessi punti di Dal Ben.

Nuovi leader Federica Corazza, Mattia Bonavia, Lorenzo Guassora ed Anna Campana. E la stagione è ancora lunga!