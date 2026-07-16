Calcio, Riccardo Bianchi è bianconero: la Biellese punta sul talento del Torino

La Biellese 1902 è lieta di annunciare l’ingaggio di Riccardo Bianchi, difensore classe 2008, che vestirà la maglia della prima squadra nella stagione sportiva 2026/27.

Nato a Torino, Bianchi ha mosso i primi passi nel Chisola, arricchendo la prima fase del proprio percorso calcistico con alcune esperienze nei vivai di altre società piemontesi. Con il club vinovese si è messo in evidenza nella stagione 2021/22, contribuendo alla conquista del titolo regionale Under 14 e affermandosi tra i migliori interpreti della categoria. Le sue qualità non sono passate inosservate e, al termine della stagione, il Torino ha deciso di puntare su di lui, tesserandolo per il proprio settore giovanile. In maglia granata ha affinato le proprie qualità, togliendosi importanti soddisfazioni.

Nel 2025 ha conquistato lo Scudetto Under 17, collezionando sul campo 25 presenze e 2 gol. La scorsa stagione, invece, ha contribuito al cammino del Torino Under 18 fino alla semifinale nazionale, firmando 10 presenze e mettendo nuovamente a segno 2 reti, una memorabile doppietta in rimonta contro l’Inter, poi vincitrice dello Scudetto.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore bianconero: “Sono pronto a vivere questa nuova esperienza. Biella è l’ambiente ideale per crescere: per me rappresenta un’opportunità importante e voglio sfruttarla al meglio, mettermi alla prova e dimostrare quanto valgo. Darò il massimo, anzi, anche qualcosa in più, per aiutare i miei compagni e ripagare la fiducia della società. So che mi aspetta un percorso impegnativo, ma sono determinato a migliorare ogni giorno. Le prime impressioni sono davvero molto positive. L’ambiente mi ha colpito: si percepiscono grande organizzazione e tanta passione. Lo stadio, poi, è bellissimo. Non avevo mai visto un impianto tenuto così bene e curato in ogni dettaglio. Tutto questo mi dà ancora più motivazione”.