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Motori | 15 luglio 2026, 11:20

Biella 4 Racing, un ottimo “Lanterna” per Roberto Rossetta e Francesca Delucchi

Una gara in crescendo con bei riscontri cronometrici per la coppia oltrepadana.

Biella 4 Racing, un ottimo “Lanterna” per Roberto Rossetta e Francesca Delucchi

Biella 4 Racing, un ottimo “Lanterna” per Roberto Rossetta e Francesca Delucchi

Un ottimo 42° Rally della Lanterna. Non potrebbe esserci sintesi migliore per la prestazione offerta da Roberto Rossetta e Francesca Delucchi nella gara ligure, svoltasi lo scorso fine settimana e valida quest’anno per la Coppa Rally di Zona 2.

Per la coppia oltrepadana, un debutto coi fiocchi su strada sulla Renault Clio Rally5 del Rebutti Service Rally Team, che fa seguito alle promettenti apparizioni in circuito presso la struttura di Castelletto di Branduzzo, in occasione delle recenti edizioni del Pavia Rally Circuit.

Una gara tutta in crescendo per l’equipaggio griffato B4R, dopo un doveroso shakedown passato a prendere le giuste misure ed i giusti riferimenti, per poi iniziare a spingere nel breve prologo del sabato sera. Da lì, un susseguirsi di prestazioni sempre migliori, che gli hanno permesso di terminare in quarantesima posizione assoluta, quinta di classe.

“Siamo soddisfatti della nostra prima uscita su strada con questo tipo di vettura - commenta Roberto Rossetta - dopo una prima prova del sabato sera un po’ tribolata per prendere la giusta confidenza, la domenica è stata decisamente migliore, con un passo più costante e regolare, facendo anche segnare dei buoni tempi sui due passaggi della Brugneto. Alla fine giungiamo quinti di classe, fatto che ci rende consapevoli del buon lavoro svolto, anche se siamo consci del fatto che c’è molto margine di miglioramento. A nome mio e di Francesca, un ringraziamento al Team Rebutti per l’ottimo lavoro, a Valeria e Giacomo e a tutti gli amici che sono venuti a seguirci sulle speciali, alla nostra scuderia e ai nostri fondamentali partner”.

c. s. Biella 4 Racing g. c.

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